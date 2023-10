- Czynności dowodowe, które w tej sprawie dotychczas zostały wykonane nie wskazują, że zwłoki te należą do Jacka Jaworka poszukiwanego listem gończym za potrójne zabójstwo. We wtorek, w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przeprowadzono sekcję zwłok tego mężczyzny, podczas której pobrano próbki materiału biologicznego w celu przeprowadzenia identyfikacyjnych badań DNA. Po uzyskaniu wyników będziemy mogli kategorycznie odnieść się do kwestii, czy są to czy nie są zwłoki Jacka Jaworka - dodał rzecznik.