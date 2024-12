Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w czwartek w centrum Opola . Ze zdjęć z miejsca zdarzenia wynika, że jeden z pojazdów uderzył w mur centrum przesiadkowego .

- Około godz. 11.45 doszło do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulic pierwszego 1 Maja z ulicą Kołłątaja. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu jadąc na zleconą interwencję - z wykorzystaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych - wjechali na świetle czerwonym na to skrzyżowanie. Wtedy doszło do zderzenia z kierującym Peugeotem 36-latkiem - powiedział w rozmowie z Polsat News asp. Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.