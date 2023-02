Wypadek polskiego autokaru w Niemczech [ZDJĘCIA]

We wtorek na niemieckiej autostradzie A2 niedaleko Magdeburga doszło do wypadku autokaru należący do polskiej firmy wycieczkowej Sindbad. Pojazd przewrócił się na dach. Ciężko rannych jest sześć osób, kolejnych 28 odniosło lżejsze obrażenia. Korespondent Interii i Polsat News Tomasz Lejman zauważa jednak, że niemieckie służby o stanie ciężkim mówią, gdy ktoś zostanie przewieziony do szpitala. Dobrą informacją jest to, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.