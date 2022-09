ŚWIAT |

Przy salucie armatnim i dźwiękach dzwonu Big Ben kondukt z trumną z ciałem królowej Elżbiety II dotarł do Pałacu Westminsterskiego. W drodze z Pałacu Buckingham monarchini towarzyszyli król Karol III i inni członkowie rodziny królewskiej.

W przeciwieństwie do obfitego deszczu, który witał Elżbietę II, gdy we wtorek wieczorem po raz ostatni przyjeżdżała do swojej głównej rezydencji, w środę w Londynie jest ciepło i słonecznie, ale nie tylko to spowodowało, że wzdłuż całej, liczącej 1,8 km drogi do Pałacu Westminsterskiego, zgromadziły się tłumy ludzi.