Tysiące osób wzięło udział w sobotę w marszach w Waszyngtonie i innych miastach Ameryki, domagając się zwiększenia ograniczeń w prawie do posiadania broni palnej. Protesty poparł też prezydent Joe Biden.

- Jeśli nasz rząd nie potrafi zrobić nic, po tym, jak 19 dzieci zostało zamordowanych (...) to czas, by zmienić, tych, którzy są w rządzie - powiedział w Waszyngtonie organizator marszów "March for our Lives", David Hogg, który przeżył masakrę w szkolę w Parkland na Florydzie w 2018 r.