Polityczne trzęsienia ziemi. Wielkie odejścia i powroty w przytupem. Kataklizmy i kryzysy, ale też sukcesy i wzruszenia. A to wszystko w cieniu niezmierzającej wcale ku końcowi pandemii. Prezentujemy najważniejsze wydarzenia mijającego 2021 roku z kraju i świata.

COVID-19. KOLEJNY ROK Z PANDEMIĄ. SZCZEPIONKI I NOWE WARIANTY Trwa pandemia wywołana przez koronowairusa SARS-Cov-2. Na całym świecie potwierdzono ponad 280 mln zakażeń. COVID-19 stał się przyczyną śmierci ponad 5,5 mln ludzi. W Polsce zakaziło się ponad 4 mln osób, a ponad 96 tys. przegrało walkę z covidem. Ważnym krokiem na drodze do pokonania pandemii było wynalezienie szczepionki, którą w tym roku otrzymały miliony ludzi. Walkę z pandemią utrudnia jednak ewolucja koronawirusa i pojawianie się nowych, groźniejszych wariantów. Aktualnie za większość zakażeń odpowiada bardziej zakaźny wariant Delta. Jednak na horyzoncie pojawił się "nowy mutant" - Omikron. Naukowcy wskazują, że może stać się on dominującym na całym świecie i zakazić kolejne miliony. Od jesieni wzbiera kolejna fala pandemii. W Polsce to już czwarta. Resort zdrowia, przekonuje, że jest to fala głównie ludzi niezaszczepionych. To oni zwykle najciężej przechodzą COVID-19 i umierają.