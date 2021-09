ŚWIAT |

Kandydat SPD na kanclerza Niemiec Olaf Scholz oddał swój głos w wyborach do Bundestagu. Jego rywal z chadeckiej Unii CDU/CSU Armin Laschet również zagłosował niedługo po otwarciu lokali wyborczych. - To ekscytujący dzień - powiedział Laschet.

1 / 7

Scholz, który ma duże szanse na zostanie następcą Angeli Merkel, głosował w swoim okręgu wyborczym w Poczdamie. Po raz kolejny zaapelował do wyborców, by poszli do urn.