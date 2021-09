Teksańska policja zaganiała imigrantów z powrotem do rzeki

Imigranci przekroczyli granicę amerykańsko-mekańską, by zdobyć pożywienie dla koczujących bliskich. Teksańska konna policja starała się im to uniemożliwić, spychając imigrantów przy pomocy lejców z powrotem do rzeki. Zdjęcia wywołały poruszenie.