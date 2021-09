Wielka Brytania: Pierwsza od 63 lat duża konserwacja Stonehenge

Kilkumetrowej wysokości rusztowania ustawiono we wtorek rano koło megalitów tworzących jeden z najsłynniejszych zabytków w Wielkiej Brytanii - kamienny kręg Stonehenge. Do 25 września będzie on poddawany konserwacji - pierwszej od 1958 roku.