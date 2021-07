Sardynia płonie

ŚWIAT |

Pożary trawią część Sardynii. Włochy zwróciły się w niedzielę do sąsiednich krajów europejskich o pomoc w walce z żywiołem. Ok. 1500 mieszkańców zostało tam zmuszonych do opuszczenia swoich domów, spalone zostało 20 tysięcy hektarów lasów, gajów oliwnych i upraw.