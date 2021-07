"Zwycięstwo!". 300 nielegalnych imigrantów wdarło się do Melilli

ŚWIAT |

Co najmniej 300 nielegalnych imigrantów z Afryki wdarło się do Melilli, hiszpańskiej enklawy sąsiadującej z Marokiem. Według szacunków MSW w Madrycie, na terytorium Hiszpanii udało się przedostać jednej z najliczniejszych w ostatnich latach grupie imigrantów. "Zwycięstwo!", "Azyl!" - krzyczeli przybysze, z których większość to pochodzący z Sahary Zachodniej obywatele Maroka.