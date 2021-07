ŚWIAT |

Pożar w amerykańskim stanie Oregon, nazwany Bootleg, objął już 147 tys. hektarów, a ponad 2 tys. osób musiało opuścić swoje domy. Ogień stał się tak intensywny, że "tworzy własną pogodę". Według rzecznika Departamentu Leśnictwa stanu Oregon Marcusa Kauffmana w poniedziałek pożar był opanowany w 30 proc. Paliło się na obszarze większym niż Los Angeles. Walkę z płomieniami utrudniają upały i susza.

1 / 6

Trzeci co do wielkości pożar w historii stanu, nazwany od kurortu Bootleg Spring w hrabstwie Lane, wybuchł 6 lipca we Fremont-Winema National Forest w pobliżu granicy Oregonu z Kalifornią.