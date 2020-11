USA: Nowojorczycy przygotowują się na noc wyborczą zabijając okna deskami

ŚWIAT |

We wtorek (3 listopada) odbywają się w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie. Dawno żadna elekcja nie wzbudziła w kraju tylu emocji. Właściciele nowojorskich sklepów i restauracji wolą się przygotować na to, że zwolennicy przegranego mogą wyjść na ulice i tam dać upust swojej frustracji. Przedsiębiorcy nie chcą, by ofiarą wściekłości tłumu padły ich witryny.