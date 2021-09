Miał organizować walki psów. Został zatrzymany

Policjanci z komisariatu policji w Opolu zatrzymali 41-latka podejrzanego o znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna miał wystawiać pitbulla do nielegalnej walki z innymi psami. Do tej sprawy kryminalni i funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli 11 psów rasy amstaff. Mężczyzna trafił już do aresztu na dwa miesiące. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi do pięciu lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i może mieć europejski zasięg.