Kraków: Ruszył zegar, który odlicza czas do katastrofy klimatycznej

W Krakowie na fasadzie Tauron Areny uruchomiono zegar, który odlicza czas do katastrofy klimatycznej. Instalacja nawiązuje do nowojorskiego zegara klimatycznego.

Krakowski zegar nawiązuje do instalacji nowojorskiej. Na Manhattanie znajduje się zegar z hasłem: "The Earth has a deadline" (Czas dla Ziemi dobiega końca)