Trzy osoby przypięły się do ogrodzenia Trybunału Konstytucyjnego

KRAJ |

Od godziny 12 przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie protestuje czworo aktywistów. Trzy osoby przypięły się do płotu TK zamkami rowerowymi. Nawołują one do mobilizacji i podejmowania podobnych działań. Mają ze sobą transparenty z napisami: "To nie jest kraj dla kobiet", "To nie jest prawo" i "To nie jest Trybunał Konstytucyjny".