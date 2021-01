Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej

KRAJ |

W poniedziałek po feriach część uczniów wróciła do szkół. Dzieci z klas I-III będą się uczyć stacjonarnie, natomiast starsi uczniowie szkół podstawowych (klasy od IV do VIII) oraz uczniowie szkół średnich pozostają przy nauce zdalnej. Ze względu na sytuację epidemiczną powrót do szkół najmłodszych uczniów odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.