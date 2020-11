KRAJ |

W piątek (6 listopada) wieczorem odbyła się demonstracja Konfederacji pod hasłem "Otworzyć Polskę, zamknąć rząd". Protestanci zebrali się przed warszawską siedzibą PiS.

- Żądamy i wzywamy do odwagi do klasę polityczną w Polsce. Wzywamy do debaty na temat tego, jak ma wyglądać strategia, która nie pozwoli zabić życia społecznego i gospodarczego w Polsce - apelował wcześniej poseł Konfederacji Robert Winnicki.