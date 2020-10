Protest rolników w Warszawie

Na stołecznym pl. Zawiszy we wtorek 13 października rano zebrali się rolnicy, którzy przyjechali do Warszawy, by protestować przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wśród zgromadzonych byli Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, PSL. Rolnicy wyruszyli w stronę Sejmu. Przedstawiciele protestujących spotkali się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.