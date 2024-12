Japan Airlines, narodowy przewoźnik Japonii, poinformował w czwartek, że padł ofiarą cyberataku, który spowodował opóźnienia niektórych lotów krajowych i międzynarodowych. Awaria systemu doprowadziła do opóźnienia co najmniej 24 lotów krajowych i do zmian w rozkładzie lotów międzynarodowych. Usuwanie skutków ataku trwało kilka godzin. Na czas działania przewoźnik zawiesił sprzedaż biletów.