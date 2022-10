"Iran jest odpowiedzialny za zabójstwa Ukraińców. Kraj, który uciska swój własny naród, teraz daje rosyjskim potworom broń do masowych zabójstw w centrum Europy" - napisał Podolak na Twitterze.

"To oznaczają niedokończone interesy i ustępstwa wobec totalitaryzmu. To ten przypadek, kiedy sankcje to za mało..." - dodał.

Iran zaprzecza informacjom o przekazaniu dronów Rosji

W poniedziałek rano Kijów został zaatakowany przez wojska rosyjskie przy użyciu irańskich dronów kamikadze - poinformowały władze. Uszkodzony został dom mieszkalny w śródmieściu ukraińskiej stolicy. Według najnowszych danych zginęły cztery osoby.

Władze Iranu zaprzeczają doniesieniom o przekazywaniu przez nie sprzętu wojskowego Rosji. W poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Naser Kanaani oświadczył, że Iran nie przekazał Rosji dronów, które są używane w trakcie inwazji na Ukrainę.