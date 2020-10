- Od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefach żółtych na terenie całego kraju - przekazał na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Oznacza to m.in. że ponownie mamy obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu. W czwartek, 8 października, odnotowano rekordową liczbę zakażeń koronawirusem i rekordową liczbę zgonów.

Zdjęcie Maseczki obowiązkowe na świeżym powietrzu na terenie całego kraju /ARKADIUSZ ZIOLEK/East News /East News

- Czas wyrzeczeń był potrzebny. Staraliśmy się wyważyć wpływ, który lockdown ma na życie ludzi z koniecznością ochrony zdrowia. Nie możemy tego zmarnować poprzez zbyt łagodne podejście - podkreślił premier.



Reklama

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem strefa żółta zostaje rozszerzona na cały kraj. Oznacza to, że mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Jak wyjaśnił premier, przyczyną tej decyzji jest fakt, że "już dziś w strefie żółtej jest około 100 powiatów". - To jedna trzecia kraju. Mamy do wyboru albo zamknąć ruch w poszczególnych województwach, czyli wprowadzić ograniczenie w swobodzie przemieszczania się (...), albo wprowadzić obostrzenia na terenie całego kraju, podobne do obostrzeń w krajach sąsiednich - zaznaczył szef rządu. Ocenił, że wprowadzone rozwiązanie będzie "bardziej jasne dla wszystkich Polaków".

- Od przestrzegania zasad zależy skuteczność walki z koronawirusem - wskazywał premier.

Zmiany wchodzą w życie od soboty, 10 października.



Zdjęcie Ryzyko emisji wirusa w maseczce i bez niej / Kancelaria premiera /

Zasady w strefie żółtej

Zasady obowiązujące w strefie żółtej to:



obowiązek zakrywania ust i nosa,



max. 75 gości podczas imprez okolicznościowych,





zgromadzenia do 150 osób, w tym odległość między różnymi zgromadzeniami musi wynosić minimum 100 m,





jedna osoba na cztery m kw w restauracjach,





wydarzenia kulturalne z udziałem 25 proc. publiczności w przestrzeni zamkniętej, max. 100 osób w plenerze, 25 proc. zajętych miejsc w kinach.





Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Strefa czerwona od soboty obejmie z kolei 32 powiaty i sześć miast.

Zdjęcie Zasady strefy żółtej zostały rozszerzone na cały kraj / Kancelaria premiera /

Najnowsze dane

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia 8 października, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 4280 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 76 chorych.

Ponad 500 nowych przypadków odnotowano w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców