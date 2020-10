Premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim ogłosił, że od soboty 10 października strefa żółta zostanie rozszerzona na cały kraj. Strefa czerwona jest natomiast w 38 powiatach, w tym w sześciu miastach. Dotychczas było 51 powiatów objętych restrykcjami - w strefach czerwonej i żółtej.

Strefa czerwona od soboty (10 października) obejmie 32 powiaty i sześć miast w następujących województwach:

zachodnio-pomorskie : Koszalin;



: Koszalin; pomorskie : powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;

: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot; kujawsko-pomorskie : powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;

: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz; warmińsko-mazurskie : powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;

: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki; podlaskie : powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;



: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki; wielkopolskie : powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;

: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński; mazowieckie : powiat otwocki oraz szydłowiecki;

: powiat otwocki oraz szydłowiecki; łódzkie : powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;

: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski; opolskie : powiat oleski;



: powiat oleski; śląskie : powiat kłobucki;

: powiat kłobucki; małopolskie : powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;

: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański; podkarpackie : powiat dębicki oraz mielecki;

: powiat dębicki oraz mielecki; świętokrzyskie : powiat kielecki oraz Kielce;

: powiat kielecki oraz Kielce; lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski.

Jakie obostrzenia

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. Restauracje i generalnie lokalne gastronomiczne będą mogły być otwarte od godz. 6 do 22.

Od piątku - 9 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej. Wszystko po to, żeby pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących zasad. W wiadomości SMS będzie można znaleźć link do dedykowanej zakładki na stronie www.gov.pl/koronawirus. Dzięki temu można szybko sprawdzić, jakie obostrzenia będą obowiązywać w danym powiecie.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada także większe kontrole i politykę "zero tolerancji". Ci, którzy nie stosują się do zasad obowiązujących w strefach, mają być częściej i surowiej karani ( więcej na ten temat TUTAJ ).