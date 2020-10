Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, 9 października, o kolejnych 4739 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To rekordowa liczba zakażeń od początku epidemii. Resort przekazał też, że zmarły kolejne 52 osoby. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 116 338, a zgonów do 2919. Wyzdrowiało 77 875 osób. Wykonano ponad 21,5 tys. testów, wobec 44 tys. poprzedniego dnia.

Nowe przypadki dotyczą: 724 osób z woj. małopolskiego, 521 osób z woj. mazowieckiego, 490 osób z woj. śląskiego, 436 osób z woj. wielkopolskiego, 388 osób z woj. pomorskiego, 368 osób z woj. podkarpackiego, 363 osób z woj. łódzkiego, 324 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 250 osób z woj. dolnośląskiego, 192 osób z woj. świętokrzyskiego, 185 osób z woj. lubelskiego, 130 osób z woj. zachodniopomorskiego, 117 osób z woj. podlaskiego, 116 osób z woj. opolskiego, 102 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz 33 osób z woj. lubuskiego. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń w kraju.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło sześć osób - 63-latek i 88-latek w Inowrocławiu, 54-latek w Świętosławiu, 91-latek w Bydgoszczy, 85-latka w Łodzi i 78-latka w Busku-Zdroju. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 46 osób - wśród nich 51-latek w Białymstoku, 62-latek w Łodzi (mieszkaniec woj. śląskiego), 65-latek w Mysłowicach i dwie kobiety w wieku 74 lat w Oświęcimiu.

Liczba zakażonych koronawirusem w kraju wzrosła do 116 338. Od początku epidemii zmarło 2919 osób.



W czwartek informowano o 4280 przypadkach

Poprzedni rekord zakażeń w kraju odnotowano w czwartek (8 października). Tego dnia resort zdrowia poinformował o 4280 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 i śmierci kolejnych 76 pacjentów.



Z powodu wzrostu zakażeń od soboty (10 października) cała Polska będzie żółtą strefą. Strefą czerwoną objęto 38 powiatów, w tym sześć miast.

Ile osób w szpitalach?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 4407 osób, u których potwierdzono zakażenie. 320 jest pod respiratorami.

Kwarantanną objętych jest obecnie 188 629 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 26 716.

Ile testów?

Ostatniej doby wykonano ponad 21,5 tys. testów na wykrycie koronawirusa, wobec 44 tys. poprzedniego dnia - podało Ministerstwo Zdrowia. Ze statystyki wynika, że lekarze rodzinni ostatniej doby zlecili wymazy 8378 pacjentom.

Łącznie lekarze POZ skierowali na testy 54 769 osób.

Ogółem przebadano dotąd 3 599 722 próbki pobrane od 3 455 011 osób.

Pierwszy przypadek w marcu

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

