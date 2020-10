12 107 nowych zakażeń i 168 kolejnych zgonów - to bilans epidemii koronawirusa w Polsce z ostatniej doby, który Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek (22 października). Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 214 686, a zgonów do 4019. Wyzdrowiały 102 204 osoby. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku epidemii. W ciągu ostatniej doby wykonano 50,2 tys. testów.

Zdjęcie Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce /Omar Marques /Getty Images

12 107 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: mazowieckiego (1579), wielkopolskiego (1516), małopolskiego (1331), śląskiego (1168), kujawsko-pomorskiego (905), łódzkiego (863), podkarpackiego (777), pomorskiego (710), dolnośląskiego (610), zachodniopomorskiego (515), świętokrzyskiego (486), lubelskiego (411), opolskiego (404), warmińsko-mazurskiego (311), lubuskiego (297), podlaskiego (224).

Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 168 osób. Spośród nich 137 osób miało choroby współistniejące.

Rekordowe dane

To najwyższy dobowy wzrost zakażeń i zgonów od początku epidemii w Polsce. Najnowszy bilans zakażeń jest o ponad 2000 wyższy od poprzedniego rekordu ze środy (21 października), gdy odnotowano 10 040 nowych przypadków koronawirusa.

Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 214 686 przypadków zakażeń i 4019 zgonów z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiały 102 204 osoby. Aktualnie w Polsce jest 108 463 przypadków aktywnych.

Ponad 800 zajętych respiratorów

Od kilkunastu dni stale rośnie liczba zajętych respiratorów i szpitalnych łóżek.

Według danych resortu zdrowia obecnie z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 10 091 osób. Spośród nich 812 pacjentów jest podłączonych do respiratorów (wzrost o 55 w stosunku do środy).

Kwarantanną objętych jest aktualnie 378 348 osób, a 47 314 - nadzorem epidemiologicznym.

W ciągu ostatniej doby wykonano 50,2 tys. testów wobec 59,3 tys. wykonanych dzień wcześniej.

Nowe obostrzenia

W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń w Polsce rząd ma ogłosić w czwartek nowe obostrzenia. Premier Mateusz Morawiecki rekomendował, aby cała Polska została objęta czerwoną strefą. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział z kolei, że zmiany mają dotyczyć szkół.



Przypomnijmy, że w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.



