9291 nowych zakażeń i 107 kolejnych zgonów - to najnowszy bilans koronawirusa w Polsce, który Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek (20 października). Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 192 539, a zgonów do 3721. Wyzdrowiało 95 956 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 41,5 tys. testów

Zdjęcie Gwałtownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce /Omar Marques /Getty Images

9291 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: małopolskiego (1486), mazowieckiego (1282), wielkopolskiego (1186), śląskiego (895), podkarpackiego (667), łódzkiego (625), dolnośląskiego (567), pomorskiego (484), kujawsko-pomorskiego (446), świętokrzyskiego (312), opolskiego (307), lubuskiego (228), lubelskiego (219), zachodniopomorskiego (213), podlaskiego (209), warmińsko-mazurskiego (165).



Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 107 osób. Spośród nich 98 miało choroby współistniejące.

Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 192 539 przypadków zakażeń i 3721 zgonów z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiało 95 956 osób.

Gwałtowny wzrost zakażeń

Od kilkunastu dni w Polsce gwałtownie rośnie liczba przypadków koronawirusa.

Do tej pory najwyższy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii odnotowano w naszym kraju w ubiegłą sobotę (17 października), gdy zaraportowano 9622 nowe przypadki koronawirusa. W piątek (16 października) z powodu COVID-19 zmarło najwięcej osób od początku epidemii - 132.

Ile osób pod respiratorami?

Obecnie - według danych resortu zdrowia - z powodu COVID-19 w szpitalach przebywają 8962 osoby. Spośród nich 725 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Kwarantanną objętych jest aktualnie 289 447 osób, a 44 675 - nadzorem epidemiologicznym.

W ciągu ostatniej doby wykonano 41,5 tys. testów wobec 36 tys. wykonanych dzień wcześniej.

Kolejna psychologiczna granica przekroczona

Na całym świecie koronawirusem SARS-CoV-2 zakaziło się ponad 40 mln osób. Na COVID-19 zmarło ponad 1,1 mln chorych. Taki bilans przedstawił w poniedziałek amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU), który monituje pandemię. Według zestawienia uczelni z Baltimore ponad 27,5 mln zakażonych powróciło już do zdrowia.

Ponad połowę wszystkich infekcji zdiagnozowano w trzech państwach - w USA stwierdzono ich ponad 8,1 mln, w Indiach - 7,5 mln, a w Brazylii - 5,2 mln.

Najwięcej chorych zmarło na COVID-19 w USA, Brazylii, Indiach, Meksyku i Wielkiej Brytanii.

Pandemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 r. w chińskim mieście Wuhan. 6 marca 2020 r. liczba potwierdzonych infekcji przekroczyła 100 tys., 2 kwietnia - milion, 20 maja - pięć mln, 28 czerwca - 10 mln, 10 sierpnia - 20 mln, a 17 września - 30 mln.



