8536 nowych zakażeń i 49 kolejnych zgonów - to najnowszy bilans koronawirusa w Polsce, który Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielę (18 października). Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 175 766, a zgonów do 3573. Wyzdrowiało 92 651 osób.

Zdjęcie Przechodnie w maseczkach na krakowskich Plantach /Beata Zawrzel /Reporter

8536 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: mazowieckiego (1342), śląskiego (974), małopolskiego (934), wielkopolskiego (724), podkarpackiego (721), łódzkiego (584), lubelskiego (580), kujawsko-pomorskiego (523), pomorskiego (427), dolnośląskiego (369), zachodniopomorskiego (317), opolskiego (312), świętokrzyskiego (211), warmińsko-mazurskiego (210), lubuskiego (169) i podlaskiego (139).

Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 49 osób. Spośród nich 44 osoby miały choroby współistniejące.

Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 175 766 przypadków zakażeń i 3573 zgony z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiało 92 651 osób. Aktualnie w Polsce są 79 542 przypadki aktywne.

Coraz więcej pacjentów pod respiratorami

Od kilkunastu dni stale rośnie liczba zajętych respiratorów i szpitalnych łóżek. Według danych resortu zdrowia obecnie z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 8076 osób. 649 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Kwarantanną objętych jest aktualnie 320 482 osób, a 45 909 - nadzorem epidemiologicznym.

Najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku epidemii w Polsce odnotowany został w sobotę (17 października), gdy zaraportowano 9622 nowe przypadki koronawirusa. W piątek (16 października) z powodu COVID-19 zmarło najwięcej osób od początku epidemii - 132.

Ponad 150 powiatów w "czerwonej" strefie

W czwartek (15 października) wprowadzono zmiany w strefach. 11 spośród 16 miast wojewódzkich znalazło się w "czerwonej" strefie - w tym m.in. Kraków, Warszawa czy całe Trójmiasto.

Łącznie do strefy "czerwonej" weszły 152 powiaty (blisko połowa Polski). O nowych obostrzeniach pisaliśmy TUTAJ .

Przypomnijmy, że w całym kraju w przestrzeni publicznej, m.in. w sklepach, autobusach i na ulicach, trzeba nosić maseczki. Ten obowiązek nie obejmuje lasów, parków i plaż.



Zdjęcie / INTERIA.PL

