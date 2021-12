Koronawirus w Polsce dzisiaj. Nowy raport z Ministerstwa Zdrowia, 7 grudnia

Oprac.: Dawid Zdrojewski Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 19 366 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 504 pacjentów. Jak mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, dane te to "szczyt czwartej fali". Tydzień wcześniej, 30 listopada, odnotowano 19 074 nowe zakażenia i 526 zgonów. Hospitalizowanych jest 23 604 chorych, w tym 2036 podłączonych do respiratorów.

Zdjęcie Walka z koronawirusem w Polsce / Omar Marques/SOPA Images/LightRocket / Getty Images