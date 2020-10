Koronawirus w Polsce. Abp Grzegorz Ryś zwalnia z obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Co w innych diecezjach?

Metropolita łódzki reaguje na rosnąca liczbę zakażeń SARS-CoV-2 i zwalnia wiernych z obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. - Decyzje co do udzielenia takiej dyspensy należą do poszczególnych ordynariuszy. Biorąc pod uwagę rozwój epidemii, spodziewałbym się takich kroków - mówi Interii ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP.

Zdjęcie Msza święta w Sanktuarium Bożego Miłsierdzia w krakowskich Łagiewnikach, zdjęcie z października 2020 r. /FOT: ADAM WOJNAR/POLSKA PRESS /East News

W związku z narastającą liczbą nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 15 listopada wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie - poinformowała archidiecezja.



Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że "wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki".



Dyspensy - czyli zwolnienia z tego obowiązku - może udzielić ordynariusz miejsca właściwy dla każdej diecezji.



Dziś - jak mówi w rozmowie z Interią ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, wciąż obowiązują dyspensy dla osób w podeszłym wieku, wiernych z objawami infekcji oraz wszystkich tych, którzy czują obawy przed zakażeniem.



- Biskupi ich nie odwołali - podkreśla. Jak dodaje, decyzje co do udzielenia dyspensy wszystkim wiernym należą do poszczególnych ordynariuszy.



- Biorąc pod uwagę rozwój epidemii, spodziewałbym się takich kroków - mówi.



W czwartek 15 października resort zdrowia poinformował o 8099 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 i 91 kolejnych zgonach osób chorych na COVID-19. Więcej TUTAJ .