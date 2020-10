Godziny dla seniorów. Kiedy można zrobić zakupy?

Seniorzy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 mogą robić zakupy w ramach tzw. godzin dla seniorów. W tym czasie pozostali klienci, czyli osoby poniżej 60. roku życia, nie będą mogli wchodzić do sklepów. Przewidziano jednak pewne wyjątki.

Godziny dla seniorów obowiązywały już wcześniej - wiosną, w pierwszej fazie pandemii. Decyzją rządu powróciły w czwartek, 15 października. Informację tę przekazał podczas konferencji prasowej dotyczącej nowych obostrzeń premier Mateusz Morawiecki.

W ramach godzin dla seniorów tylko osoby starsze, które ukończyły 60. rok życia, w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 12, będą mogły zrobić zakupy w sklepach, drogeriach i aptekach. Nikt spoza tego grona w tym czasie nie będzie mógł wejść do sklepów.

Godziny dla seniorów przewidują też korzystanie w wyznaczonym okresie z usług urzędów pocztowych.

- Chcemy zapewnić naszym seniorom komfort. Oczywiście mogą oni dokonywać zakupów także o innej porze, ale to będzie taki dedykowany czas - podkreślała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Są jednak pewne wyjątki, o których warto pamiętać.

W przypadku aptek - farmaceuta - w stanach zagrożenia życia lub zdrowia - będzie mógł w godzinach dla seniorów obsłużyć innego klienta.

Godzin dla seniorów nie muszą natomiast stosować stacje paliw i markety budowlane.