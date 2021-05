Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użytku szczepionkę przeciwko COVID-19 firm Pfizer/BioNTech dla dzieci od 12. roku życia.

Do tej pory szczepionka Pfizera w USA była podawana osobom powyżej 16. roku życia.

Kanada jako pierwsza zezwoliła na dopuszczenie szczepionki Pfizera dla 12-15-latków.

Szczepienie nastolatków jest kolejnym krokiem w kampanii mającej na celu ostateczne powstrzymanie pandemii koronawirusa.

W marcu Moderna rozpoczęła badania swojej szczepionki u dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 11 lat. Pfizer i BioNTech wyraziły nadzieję, że złożą wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w trybie nagłym ich szczepionki dla dzieci w wieku od dwóch do 11 lat we wrześniu w Stanach Zjednoczonych.