Grecja: Zaostrzenie restrykcji wobec osób niezaszczepionych przeciw COVID-19

Resort poinformował także, iż wszyscy pracownicy w firmach prywatnych i urzędach publicznych, którzy nie są zaszczepieni, również będą musieli przedstawiać negatywne testy PCR lub testy antygenowe dwa razy w tygodniu, które będą musieli sfinansować z własnej kieszeni.

Grzywny dla właścicieli sklepów, restauracji i miejsc publicznych, którzy nie zastosują się do nałożonych przez rząd środków, zostają podwojone - do 5 tys. euro.



"Naszą główną bronią przeciwko pandemii jest szczepionka" - powiedział minister zdrowia Thanos Plevris. Zalecił również, aby wszystkie osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki ponad sześć miesięcy temu, zaszczepiły się trzecią dawką.



Koronawirus w Grecji - 6700 nowych zakażeń

Obecnie, według ministerstwa, zaszczepione jest 63 proc. greckiej populacji. We wtorek w Grecji zarejestrowano 6700 nowych zakażeń, co jest dobowym rekordem w tym kraju od początku pandemii. Zmarło 59 osób.



Wcześniej we wtorek Plevris wykluczył możliwość wprowadzenia ogólnokrajowego lockdownu i zapewnił, że kraj ma skuteczny system testowania i monitorowania zasięgu wirusa.