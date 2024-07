Wybory na burmistrza do powtórki. Sąd poprzednie unieważnił

O unieważnieniu wyborów orzekła we wtorek sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, która stwierdziła wygaśnięcie mandatu obecnego burmistrza Dariusza Guzka . Na mocy postanowienia nakazała przeprowadzenie ponownego głosowania w II turze wyborów.

Sędzia Wesołowska-Zbudniewek wskazała na wadliwe powołanie sędziów wyznaczonych do składu . Jak poinformowała, znaleźli się w nim sędziowie powołani przez tzw. neo-KRS.

Brzeziny: Wybory na burmistrza. Pomyłka przy liczeniu głosów

Jeszcze w czerwcu kandydat na burmistrza Brzezin Daniel Szymczak zaalarmował sąd o pomyłce, do której doszło podczas liczenia głosów. Jak twierdził, oddane na niego miały zostać przypisane jego imiennikowi Danielowi Nawrockiemu. On z kolei otrzymał jego głosy. To sprawiło, że Szymczak w wyborach zajął trzecie miejsce.