Kalisz: Sąd Koleżeński nad starostą. Jan Adam Kłysz usłyszał zarzut zdrady

PSL: Niegodne. Jan Adam Kłysz: To demokratyczny wybór

- Jego zachowanie jest niegodne członka PSL. Nie wzywam go do złożenia mandatu radnego, bo do tego trzeba mieć odpowiedni charakter i poczucie wstydu za swoje zachowanie a to z pewnością nie występuje. Życzę mieszkańcom powiatu kaliskiego wiary w drugiego człowieka, mimo, że czasami obserwujemy ludzkie upadki - powiedział Grabowski.