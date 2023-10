Z aresztu do europarlamentu? Zaskakujący efekt wyborów

Komisje wyborcze wciąż liczą głosy. W okręgu numer 6 obejmującym Lublin i część województwa lubelskiego na razie przeliczono blisko 50 proc. głosów. Trzecia Droga w tym okręgu na półmetku ma drugi wynik - 14,17 proc. Najlepszy na liście do tej pory jest Krzysztof Hetman , działacz PSL. Głos na niego do tej pory oddało 8 622 wyborców. Na jego koleżankę z listy Joannę Muchę - 7926.

O ile ta przewaga się utrzyma, to Hetman zdobędzie mandat poselski. Polityk do tej pory zasiadał w Parlamencie Europejskim. Jednak jeśli dostanie się do Sejmu, zrezygnuje z mandatu europosła. Zgodnie z przepisami miejsce po Hetmanie zajmie osoba, która w okręgu lubelskim zdobyła kolejny najlepszy wynik w wyborach w 2019 r.

Okazuje się, że tą osobą jest... Joanna Mucha. Tyle że w przypadku gdy Trzecia Droga będzie mieć dobry wynik w Lublinie, to i Mucha zdobędzie mandat poselski i najprawdopodobniej go przyjmie. W takim razie koleją osobą na liście do wzięcia mandatu do europarlamentu jest Riad Haidar. Znany lekarz i społecznik zmarł jednak w maju.