Sekretarz m.st. Warszawy został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach w śledztwie dotyczącym m.in. korupcji i powoływania się na wpływy. Włodzimierz Karpiński zgodził się na podawanie jego nazwiska i publikowanie wizerunku.

Były minister w poniedziałek został doprowadzony do prokuratury, gdzie przesłuchiwano go w charakterze podejrzanego. We wtorek przesłuchanie będzie kontynuowane, zapadnie też decyzja co do środków zapobiegawczych.

- Włodzimierzowi Karpińskiemu postawiono jeden zarzut, klient złożył szerokie wyjaśnienia, w których opisał swój udział w procesie osiągnięcia przez miasto stołeczne Warszawa oszczędności w tytułu zagospodarowania strumienia odpadów w wysokości 300 mln złotych. Zaprzeczył, by wyraził kiedykolwiek zgodę, by pan Rafał Baniak powoływał się na wpływy w związku z pozycja WK i nie ma wiedzy, by do tego kiedykolwiek doszło - skomentował pełnomocnik zatrzymanego mecenas Michał Królikowski.

Na krótko przed przesłuchaniem Karpińskiego reprezentujący go mec. Michał Królikowski oświadczył, że jego klient "na tym etapie wyraża zdziwienie stawianymi zarzutami".

CBA weszło w poniedziałek do siedmiu miejsc powiązanych z sekretarzem m.st. Warszawy, b. prezesem MPO i b. ministrem skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierzem Karpińskim. Funkcjonariusze sprawdzili lokalizacje, w których Karpiński przebywał zarówno prywatnie, jak i zawodowo.

"Afera śmieciowa" w Warszawie

Jak poinformował w poniedziałek Stanisław Żaryn, Karpiński jest podejrzanym w śledztwie, w ramach którego zatrzymano m.in. b. wiceministra skarbu Rafała Baniaka.