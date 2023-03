Lekarze negowali zasadność szczepionki. Naczelna Izba Lekarska zajęła się medykami

To efekt kontroli Naczelnej Izby Lekarskiej, która przeanalizowała treść listów i apeli członków organizacji. Przekaz był jednoznaczny: kwestionowanie restrykcji wprowadzonych przez rząd w walce z koronawirusem. Swoje odezwy kierowali nie tylko do środowiska medycznego, ale również do nauczycieli czy biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. Ponad 115 doktorów i profesorów, którzy podpisali się pod tymi dokumentami stanie przed sądami lekarskimi w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Lekarze z PSNLiN: Działania rządu przynoszą więcej szkody niż dobra

Osoby zasiadające w PSNLiN napisały list do przedstawicieli polskich władz i mediów, w którym podważali stosowane obostrzenia przeciw koronawirusowi: - Po początkowej panice dotyczącej Covid-19, fakty pokazują teraz zupełnie inny obraz - nie ma już medycznego i naukowego uzasadnienia dla kontynuacji stosowanych obostrzeń. Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne do zagrożenia i powoduje więcej szkody niż dobra - przypominają lokalne media.

- Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej potraktował te zachowania jako promowanie postaw antyzdrowotnych, czy też propagowanie postaw niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną i postawił tym osobom zarzuty - przekazał Przemysław Ciupka, rzecznik Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim".

"Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów" - pisali w listopadzie 2020 roku w jednym ze swoich apeli - cytuje gazeta.

Szczepionka. "Dzieciom odradzamy"

Lekarze z PSNLiN nawoływali również do nieszczepienia dzieci. Każdy z apeli podpisało ok. 60 lekarzy i naukowców. Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że medycy mogą ponieść kary - od upomnienia do nawet odebrania prawa do wykonywania zawodu.

Zaszczucie środowiska?

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców czuje się prześladowane przez izby lekarskie. Nie zgadza się z działaniem organu, zarzucając posługiwanie się kłamstwami wymierzonymi "w dobre imię członków zrzeszonych w PSNLiN".