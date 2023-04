Rada Europy przyjęła specjalną rezolucję. Odezwa do Kremla w dwóch kwestiach

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Rada Europy przyjęła rezolucję, wzywającą Rosję do zaprzestania bezprawnych deportacji ukraińskich dzieci i repatriacji ich do ojczyzny. Zdaniem ukraińskiego deputowanego do izby Ołeksija Honczarenko w akcie RE po raz pierwszy zastosowano termin "ludobójstwo", co z perspektywy Kijowa jest najważniejszym elementem dokumentu.

Zdjęcie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy / FREDERICK FLORIN/AFP / East News