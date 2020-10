Szkoła w czasie pandemii. Nauczyciele zakażeni, dyrektorzy "na progu wytrzymałości". "To przestępstwo"

- W poniedziałek rano wysłałam już trzeci wniosek do sanepidu, żebyśmy przeszli na zdalne nauczanie. Ciągle bez odpowiedzi. Jestem na progu wytrzymałości nerwowej – mówi Interii Beata Kęder, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Zabierzowie (Małopolskie). Zakażonych jest tam już 10 pracowników. Szefowa SP nr 2 w Krakowie Jolanta Gajęcka pisze wprost o "przestępstwie" w związku z aktualną sytuacją.

- Dzwoniłam całą sobotę i całą niedzielę. Nie dodzwoniłam się - mówi dyr. Beata Kęder. Pierwszy wniosek wysłała w piątek, kolejny w niedzielę. Tymczasem bez zgody sanepidu nie może podjąć żadnej decyzji.

Dlaczego dyrektor prosi o czasowe zamknięcie szkoły? - Jest to konieczne ze względów organizacyjnych. Nie ma kto pracować - mówi Beata Kęder.

Jeszcze w niedzielę było dziewięciu pracowników z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa, w poniedziałek doszedł kolejny. - Czekam na wyniki jeszcze jednego nauczyciela - dodaje dyrektor. Kilkoro pracowników musiało też udać się na kwarantannę. W sumie kilkunastu jest na L4.



Sanepid nie udziela jednak odpowiedzi. Wielokrotnie próbowaliśmy się skontaktować w tej sprawie. Za każdym razem bez skutku.



Tymczasem szybkich decyzji domagają się również rodzice.

- Z mojej perspektywy, jako rodzica, jest to wręcz nie do uwierzenia, że taka sytuacja może mieć miejsce, szczególnie w tak trudnym czasie i szczególnie w Małopolsce. Mamy najwięcej zakażonych osób codziennie, w szpitalach brakuje dla nich miejsc, w szkole są potwierdzone zakażenia wśród nauczycieli i pracowników, kilkoro jest w kwarantannie, kolejni czekają na testy, a sanepid nic w tej kwestii nie robi mimo próśb ze strony dyrektora szkoły? - mówi nam Marcin Tlałka, jeden z rodziców.

- Przecież możemy w takiej sytuacji doprowadzić do dalszego rozprzestrzeniania wirusa. Sytuacja byłaby komiczna, gdyby nie to, że narażone jest zdrowie i życie innych ludzi. Trzeba powiedzieć wprost: To tragedia i zupełna nieodpowiedzialność ze strony ludzi zarządzających w kryzysie. Współczuję tylko pani dyrektor, która w całej tej sytuacji jest pod ostrzałem z każdej strony - dodaje.



"To nie tylko skandal, to przestępstwo!"

To klasyczny przykład sytuacji, na którą wielokrotnie zwracano już uwagę w ostatnich dniach, gdy decydowano o nowych obostrzeniach w szkołach - aby dyrektorzy mieli większą elastyczność w podejmowaniu decyzji o przechodzeniu na tryb zdalny, oczywiście w porozumieniu z sanepidem. Dzisiaj takich uprawnień nie mają.

Wcześniej dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie Jolanta Gajęcka napisała w mediach społecznościowych bardzo ostre słowa do premiera Mateusza Morawieckiego. "Skoro Pana zdolności przewidywania są tak ograniczone, a doradcy i eksperci, których Pan słucha, nie są warci funta kłaków, to ja Panu powiem, jak będzie - zamkniemy się bez możliwości zdalnego nauczania" - napisała.

Jej zdaniem, "niedanie możliwości nauczania hybrydowego w podstawówkach przynajmniej w strefach czerwonych, to nie tylko skandal, to przestępstwo!".

"Gdyby Pan wybrał się w Polskę, ale nie tę wiecową z paplaniną trzy po trzy, ale tą ginącą w chaosie informacyjnym, obawach, emocjach, to byśmy Panu podpowiedzieli: Niech nam Pan chociaż w strefie czerwonej pozwoli na nauczanie hybrydowe w organizacji ustalonej przez Dyrektora szkoły podstawowej" - napisała dyr. Gajęcka.

W poniedziałek dodała: "Pozostaje mi czekać na pierwsze decyzje nowego ministra. Chciałabym, aby mnie zaskoczył".

W strefie czerwonej zdalnie działają szkoły ponadpodstawowe

Najnowsze wytyczne rządu, przekazane w ubiegłym tygodniu, przewidują, że w strefie czerwonej (są w niej 152 powiaty) od dzisiaj szkoły ponadpodstawowe działają tylko zdalnie, a w strefie żółtej (pozostała cześć kraju) - system jest mieszany, co oznacza, że połowa uczniów ma uczyć się zdalnie, a druga połowa - stacjonarnie.

W szkołach podstawowych takich decyzji nie podjęto. Premier Mateusz Morawiecki mówił w ubiegłym tygodniu, że na razie nie ma rezygnacji z zajęć stacjonarnych. - Rozważamy wszelkie scenariusze, w tym wprowadzenie w pełni zdalnej nauki w szkołach, w tym w najmłodszych klasach szkół podstawowych. Jest to najtrudniejszy ze scenariuszy. Chcemy jak najdłużej chronić przedszkola i szkoły podstawowe przed trybem zdalnym - stwierdził premier.

Dlaczego taka wstrzemięźliwość? Jak mówił Morawiecki, scenariusz ten oznacza "bardzo duże utrudnienia w świadczeniu pracy przez rodziców tych najmłodszych dzieci i dlatego przedszkola, klasy od I do IV, klasy w ogóle szkół podstawowych, na dzień dzisiejszy chcemy chronić jak najdłużej.



Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że "ograniczenie zajęć w szkołach pozwoli zmniejszyć liczbę interakcji i ograniczy rozprzestrzenianie się wirusa". Zaznaczył, że nie chodzi wyłącznie o pobyt w szkołach, ale też o dojazdy do nich.