Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (4363), śląskiego (3262), wielkopolskiego (2471), dolnośląskiego (2273), małopolskiego (2049), pomorskiego (1590), zachodniopomorskiego (1504), kujawsko-pomorskiego (1455), łódzkiego (1340), lubelskiego (1208), podkarpackiego (1177), opolskiego (930), warmińsko-mazurskiego (916), lubuskiego (762), podlaskiego (656), świętokrzyskiego (575).



204 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 1177 56 2049 29 3262 30 930 6 2273 16 762 6 2471 35 575 14 1340 33 4363 51 1455 16 656 33 916 7 1590 14 1504 17 1208 58

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 3 461 066. 82 607 osoby zmarły.



Koronawirus. Ilu pacjentów w szpitalach?

W szpitalach przebywa 19 332 pacjentów z COVID-19, w tym 1687 chorych podłączonych jest do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 25 261 łóżek i 2293 respiratory.

Na kwarantannie przebywa 783 716 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 955 478 zakażonych. Ostatniej doby wykonano 105 682 testów.

Ile szczepień przeciw COVID-19 wykonano?

W Polsce wykonano w sumie 41 183 099 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 20 343 006 osób. Dawkę przypominającą przyjęło 2 213 650 zaszczepionych.

Koronawirus na uczelniach. Ponad 3 tys. zakażeń w ostatnim tygodniu

W ubiegłym tygodniu nastąpił wyraźny wzrost zakażeń koronawirusem na uczelniach - wynika z monitoringu prowadzonego przez zespół Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). W trzecim tygodniu listopada odnotowano blisko 3 tys. zakażeń wśród pracowników i studentów.

W ostatnim tygodniu nastąpił znaczący wzrost zakażeń (15-21 XI) - odnotowano 1609 zakażeń wśród studentów uczelni i 1359 - wśród pracowników uczelni i instytutów PAN. W drugim tygodniu listopada (8-14 XI) odnotowano 940 zakażeń wśród studentów, a w pierwszym tygodniu - 810. Z kolei wśród pracowników uczelni i instytutów PAN było to odpowiednio 913 i 810 osób - wynika z danych monitoringu do których dotarła PAP. Na polskich uczelniach zatrudnionych jest blisko 100 tys. osób, uczy się na nich ok. 1,2 mln studentów.

