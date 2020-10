Szpital MSWiA przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu (woj. wielkopolskie) otrzymał w piątek (16 października) polecenie od wojewody, by nie przyjmować do placówki więcej pacjentów. W piśmie, które odczytał dziennikarzom ordynator chirurgii dr Paweł Chęciński, była mowa o tym, by lekarze znaleźli miejsce dla około 180 swoich pacjentów. Jak podaje tvp.info, wojewoda "po przeanalizowaniu sytuacji" zmienił jednak decyzję.

"W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwraca się z pilną prośbą o udzielenie następujących informacji: ilu pacjentów w dniu dzisiejszym przebywa w naszym szpitalu, ilu pacjentów może zostać wypisanych z podaniem daty wypisu lub przekazania z oddziału, z którego nastąpi wypis i czy istnieje potrzeba zabezpieczenia na rzecz szpitala pomocy w przekazaniu hospitalizowanych pacjentów do innych oddziałów, a jeśli tak, to wskazanie propozycji lokalizacji" - brzmi treść pisma wojewody wielkopolskiego, które otrzymał szpital MSWiA w Poznaniu. Placówka miała stać się drugim ośrodkiem w stolicy Wielkopolski zajmującym się jedynie chorymi na COVID-19.

- To mogę podsumować jako wyjątkową ignorancję i wręcz bezczelność, by jeszcze na nas zrzucać, że my mamy szukać miejsc dla naszych pacjentów. A nie bardzo mamy, gdzie przekazywać tych chorych - mówił dziennikarzom dr Paweł Chęciński. Jego wypowiedź przytacza m.in. RMF FM.

- Istnieje jeden w tej chwili oddział urologii onkologicznej, który może operować nowotwory układu moczowego. Pan ordynator nam przedstawił, że ma w tej chwili kilkunastu pilnych pacjentów do operacji nowotworów pęcherza moczowego, krwawiących, chorych, którzy zoperowani będą musieli niestety leżeć. Pan dr Woźny ma 400 pacjentów w tej chwili do pilnego przyjęcia, których nie bardzo wiemy, gdzie możemy przekazać. Ja mam chorych po dużych, rozległych zabiegach naczyniowych, chorych z istotnymi chorobami naczyniowymi, których też nie bardzo wiem, gdzie przekazać. (...) Jeśli nie wykonamy części zabiegów, ci pacjenci umrą - alarmował.

- Jesteśmy zostawieni sami sobie - mówiła z koli dziennikarzom pani Irena, żona mężczyzny z ostrą białaczką szpikową.



Zmiana decyzji

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zmienił jednak decyzję. Jak przekazał portalowi tvp.info dyrektor poznańskiej placówki dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński, wojewoda, "kierując się troską o dobro pacjenta", zdecydował o zawieszeniu zmian.

- Przekształcenie w szpital jednoimienny byłoby niemal nie do wykonania bez szkód - powiedział dr Pstrąg-Bieleński. Zapewnił jednocześnie, że zabiegi będą przeprowadzane. - Od poniedziałku pracujemy normalnie - zaznaczył.

Dostępność łóżek

Najwięcej łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest w woj. mazowieckim oraz małopolskim, gdzie pacjenci zajmują kolejno 818 z 1457 łóżek oraz 942 z 1359.

Wojewódzkie urzędy deklarują stałą obserwację sytuacji związanej z dostępnością łóżek i respiratorów. W wielu regionach ich liczba jest stale zwiększana.