Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie w szpitalach 30 706 łóżek. To spadek aż o 1232 w stosunku do dnia poprzedniego. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, 3265 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów. Także ta liczba spadła - pacjenci ci zajmują o 22 respiratory mniej.

We wtorek resort zdrowia podawał, że w szpitalach przebywa 31 938 chorych z COVID-19, a 3287 z nich jest podłączonych do respiratorów. W poniedziałek informowano, że hospitalizowanych jest 31 612 zakażonych. 3346 wymagało podłączenia do respiratora. W niedzielę zajętych było 31 270 łóżek, a w użyciu było 3359 respiratorów.

W ciągu ostatniego tygodnia widać delikatną tendencję spadkową w przypadku liczby zajętych respiratorów. Przestała też gwałtownie rosnąć liczba zajętych łóżek szpitalnych.

Dokładnie tydzień temu, 14 kwietnia, Ministerstwo Zdrowia informowało o 33 906 pacjentach z COVID-19, z których 3457 wymagało terapii respiratorowej.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, dla pacjentów z COVID-19 przygotowano łącznie 45 825 łóżek i 4540 respiratorów.

Kwarantanną objętych jest 253 075 osób. Mamy w Polsce 2 336 230 ozdrowieńców.



