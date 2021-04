Pacjenci z COVID-19 zajmują obecnie 32 781 łóżek covidowych w szpitalach - poinformował resort zdrowia. 3425 z nich podłączonych jest do respiratorów. Liczba zajętych łóżek i respiratorów w porównaniu do danych z poprzedniej doby spadła.

Zdjęcie Walka z COVID-19 w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie / Kacper Pempel / Agencja FORUM

Z najnowszych danych wynika, że w szpitalach przebywa obecnie 32 781 osób zakażonych koronawirusem, czyli o 472 pacjentów mniej niż dobę wcześniej. Aktualnie zajętych jest 3425 respiratorów - o 18 mniej niż w czwartek.

W całej Polsce dostępnych jest 45 858 łóżek covidowych oraz 4557 respiratorów. Od początku pandemii wyzdrowiały w naszym kraju 2 255 232 osoby.





Jak sytuacja w szpitalach wyglądała w poprzednich dniach?

W czwartek zajęte były 33 253 łóżka covidowe i 3443 respiratory.



W środę w szpitalach przebywało 33 906 osób zakażonych koronawirusem, a 3457 z nich było podłączonych pod respirator.

We wtorek zajętych było 34 619 łóżek covidowych, a z respiratorów korzystało 3513 pacjentów.

W poniedziałek bilans przedstawiał się następująco: 33 990 hospitalizacji, w tym 3483 pacjentów pod respiratorami.

Minister zdrowia: Optymistyczny dzień

Jeszcze przed opublikowaniem najnowszych danych o hospitalizacjach minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że mamy dzisiaj do czynienia z dużymi spadkami zachorowań .



- Dzisiaj powinien być pod kątem wyników bardziej optymistyczny dzień - podkreślił. - Od trzech dni mamy wyraźną i stałą tendencję do spadku netto liczby hospitalizacji. Widać, że to apogeum, które mniej więcej dwa tygodnie temu było na poziomie liczby nowych zakażeń, w szpitalach mamy tuż za sobą, tzn. te kilka dni temu to miało miejsce - wskazał Niedzielski.

"Chorzy z dużymi uszkodzeniami tkanki płucnej"