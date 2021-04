- Dzisiaj powinien być pod kątem wyników bardziej optymistyczny dzień. Będziemy mieli do czynienia z dużymi spadkami, rzędu nawet 10 tys. w stosunku do poprzedniego tygodnia, mimo wielu wykonanych badań - ujawnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Raport resortu dotyczący zakażeń i zgonów zostanie opublikowany o godz. 10.30.

Zdjęcie Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski / Mateusz Grochocki / East News

Reklama

Adam Niedzielski był pytany w Polskim Radiu 24 o najnowsze dane dotyczące zakażeń w Polsce. Nie podał dokładnej liczby zachorowań i zgonów, ale oświadczył, że "dzisiaj powinien być pod kątem wyników bardziej optymistyczny dzień".

Reklama

- Będziemy mieli do czynienia z dużymi spadkami, mimo że jest wykonanych dużo badań - ujawnił minister zdrowia. - Informację o liczbie przeprowadzonych wczoraj badań już mamy, to jest blisko 90 tys. testów i mimo tej dużej liczby badań, będziemy dzisiaj mieli do czynienia z dużymi spadkami, rzędu nawet 10 tys. w stosunku do poprzedniego tygodnia - poinformował.

"Apogeum mamy tuż za sobą"

Minister, dopytywany o sytuację w szpitalach i hospitalizacje, przekazał: - Od trzech dni mamy wyraźną i stałą tendencję do spadku netto liczby hospitalizacji.

- Widać, że to apogeum, które mniej więcej dwa tygodnie temu było na poziomie liczby nowych zakażeń, w szpitalach to apogeum mamy tuż za sobą, tzn. te kilka dni temu to miało miejsce - wskazał Niedzielski.

"Spadki będą dosyć dynamiczne"

Jak podkreślił minister, "wydaje się, że trend jest absolutnie spadkowy".

- Myślę, że w najbliższych dniach będziemy widzieli też skalę tego spadku, czy mamy do czynienie ze spadkiem powolnym, czy raczej spadkiem na dużą skalę. Jestem optymistą, bo nasze prognozy pokazują, że te spadki będą dosyć dynamiczne - poinformował.