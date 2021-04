W kraju zajętych jest aktualnie 31 811 łóżek dla chorych na COVID-19. Pod respiratorami przebywa 3143 pacjentów. Te wskaźniki z dnia na dzień niepokojąco rośną. W przybywa pacjentów w ciężkim stanie wymagających hospitalizacji.

zdj. ilustracyjne

W środę w szpitalach przebywało 31 311 chorych na COVID-19, czyli o 240 więcej niż dzień wcześniej. Respiratora potrzebowało 3093 pacjentów.

W poprzednich dniach liczby kształtowały się następująco: we wtorek w szpitalach przebywało 31 071 chorych z COVID-19; w poniedziałek - 29 920; w niedzielę - 29 071; w sobotę – 28 574; w piątek – 27 779, w czwartek – 27 118, w minioną środę – 26 511.

Adam Niedzielski: Najgorsze przed nami

- Jeśli chodzi o obłożenie łóżek, to zdecydowanie najgorsze przed nami - przyznał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że między szczytem zakażeń a szczytem hospitalizacji zawsze występuje opóźnienie. - To zawsze jest pewna sekwencja, która ma miejsce. W tym sensie uważam, że w ciągu tego tygodnia lub następnego (...) będziemy mieli szczyt zachorowań, a w konsekwencji w następnym tygodniu, czy mniej więcej 10 dni później, będziemy obserwowali szczyt hospitalizacji - powiedział.

Podkreślił, że to, co obecnie przeżywamy, to najgorsza z dotychczasowych fal pandemii. - Przyjdzie też czwarta fala, ale jej skala będzie zdecydowanie mniejsza - dodał.



Dyrektorzy szpitali marszałkowskich oraz władze województwa mazowieckiego apelowali w środę o ograniczenie kontaktów w czasie nadchodzących świąt wielkanocnych. - Nie możemy sobie pozwolić na kolejną, poświąteczną falę zachorowań. System może tego nie wytrzymać - ostrzegali.

