24-letnia Chloe Mrozak z Oak Lawn w Illinois postanowiła wybrać się na wakacje na Hawaje. Ponieważ osoby niezaszczepione muszą po przylocie odbyć 10-dniową kwarantannę, kobieta postanowiła oszukać system i podrobiła zaświadczenie o przyjęciu szczepionki.

Dokument od samego początku wzbudził podejrzenie strażników, ponieważ na sfałszowanej karcie szczepień zamiast nazwy szczepionki "Moderna" widniał napis "Maderna".



Mimo błędów w dokumencie, kobieta dostała zgodę na opuszczenie terenu lotniska. Służby postanowiły jednak dokładniej przyjrzeć się sprawie i sprawdzić kobietę.

Reklama

Poszukiwana przez policję

Według okazanego przez nią zaświadczenia, miała przyjąć szczepionkę w Delaware. Szybko jednak wyszło na jaw, że 24-latka nie figuruje w stanowym rejestrze osób zaszczepionych.

Gdy oszustwo zostało potwierdzone, o sprawie poinformowano policję. Odnalezienie 24-latki nie było łatwe.

Funkcjonariusze przez sześć dni próbowali wytropić kobietę, jednak nie odbierała ona telefonu oraz nie mieszkała w hotelu, który wskazała jako miejsce w którym się zatrzyma.

Amerykankę udało się zatrzymać dopiero, gdy ponownie pojawiła się na lotnisku w Honolulu, skąd miała wrócić do domu.

24-latka trafiła do aresztu. Za posługiwanie się sfałszowanym zaświadczeniem medycznym kobiecie grożą poważne konsekwencje - kara do roku więzienia oraz grzywna do 5 tys. dolarów. O dalszym losie kobiety zdecyduje sąd.