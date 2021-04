Szczepienia. Kalendarz szczepień. Rejestracja na szczepienia. Szczepienia 40-latków. Sprawdź szczegóły

Szczepienia przeciwko COVID-19 wchodzą w Polsce w kolejną fazę. Rejestracja na szczepienia będzie otwarta dla następnych roczników. Zapisy na szczepienia dla kolejnych grup wystartują w poniedziałek 12 kwietnia 2021 roku. Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 będzie możliwa przez punkty szczepień, infolinię, sms, Internetowe Konto Pacjenta i system e-rejestracja.

Zdjęcie Szczepienia przeciwko COVID-19. Kolejka do punktu na Stadionie Narodowym /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Rejestracja na szczepienia jest aktualnie otwarta dla osób w wieku 40-59 lat, które wypełniły zgłoszenie w styczniu, lutym lub marcu. Szczepionki przeciwko COVID-19 przyjmują z kolei osoby w wieku 60+.



W poniedziałek 12 kwietnia ruszy rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z kolejnych roczników, które nie dokonały na początku roku zgłoszenia swojej gotowości do szczepień. Na początku zapisać będą się mogły osoby urodzone w 1962 roku. Rządowy plan przewiduje, że w sobotę 24 kwietnia na szczepienia będą mogli zapisać się urodzeni w 1973 roku.



Zapisy na szczepienia dla kolejnych roczników:

Urodzeni w 1962 r. - 12 kwietnia



1963 r. - 13 kwietnia



1964 r. - 14 kwietnia



1965 r. - 15 kwietnia



1966 r. - 16 kwietnia



1967 r. - 17 kwietnia



1968 r. - 19 kwietnia



1969 r. - 20 kwietnia



1970 r. - 21 kwietnia



1971 r. - 22 kwietnia



1972 r. - 23 kwietnia



1973 r. - 24 kwietnia





Zdjęcie Kalendarz rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników. /KPRM /materiały prasowe

Jak poinformował minister Michał Dworczyk, kolejne roczniki mogłyby rozpocząć rejestrację 25 lub 26 kwietnia. - To nie będzie potem już pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze, tak jak w tym przypadku, umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku, bądź w konkretnych latach - mówił szef KPRM.

- Mamy osoby, które się zgłosiły w styczniu, lutym czy marcu jako osoby gotowe do rejestracji - w wieku 50 i 40 lat. To te osoby mogły się priorytetowo zarejestrować. Podobnie, jak będziemy kończyli normalną rejestrację 40-latków, to wtedy uruchomimy priorytetową rejestrację 30 i 30-kilkuletnich osób, które się zgłosiły za pośrednictwem formularza, jako osoby gotowe do szczepienia - dodał Michał Dworczyk.

Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Jak się zapisać?

Na szczepinia przeciwko COVID-19 będzie można zapisywać się przez punkty szczepień, infolinię, sms, Internetowe Konto Pacjenta i system e-rejestracja.

- O północy z niedzieli na poniedziałek będzie dostępna możliwość zapisywania się przez e-rejestrację i na Internetowym Koncie Pacjenta. Będzie możliwe zapisywanie się poprzez system sms-owy, poprzez wysłanie smsa na numer 880-333-333, a także na infolinii pod numerem 989. Infolinia od północy do 6. rano będzie rejestrowała pacjentów w trybie automatycznym. Natomiast od godz. 6. rano będą dostępni konsultanci - powiedział sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski.

Ten cykl będzie powtarzany dla każdego kolejnego rocznika, zgodnie z kalendarzem rejestracji na szczepienia.

