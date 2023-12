W środę język polski, a w czwartek czeka na maturzystów królowa nauk - matematyka. Próbne matury przed egzaminem w maju 2024 roku zbliżają się wielkimi krokami, a uczniowie poświęcają ostatnie chwile, by na teście wypaść możliwie jak najlepiej.

Jak w przypadku języka polskiego mogą zdarzyć się zagadnienia czy lektury, których na lekcjach jeszcze nie omawiano - piszemy o tym tutaj, tak w przypadku matematyki, według autorki kursu maturalnego "Matematyka Gryzie" i korepetytorki Kamili Stożek, do takich sytuacji raczej nie powinno dochodzić. Dlaczego?

Matura próbna z matematyki 2024. "Nikt nie przewidzi, co zrobi CKE"

- Uczniowie uczyli się w szkołach już 3,5 roku. Do matury zostało niecałe sześć miesięcy. Jeżeli nauczyciele fajnie rozplanowali pracę, to mają przerobioną zdecydowaną większość materiału, a w podręcznikach zostały ostatnie tematy. Jeśli prowadzący zajęcia uczyli z pomocą jednego z popularnych podręczników, to końcówka tej książki to już powtórki z wcześniejszych lat - opisuje w rozmowie z Interią autorka popularnego kursu maturalnego.

- Zatem niektórzy uczniowie, mniej więcej połowa, już powtarza materiał. Ci, którzy są jeszcze w trakcie nauki, mają do opanowania około 25 proc. zagadnień. To nie jest dużo - moim zdaniem bez problemu poradzą sobie z większością zadań na maturze - ocenia i dodaje, że: "jeśli pojawią się zadania, których nie potrafią rozwiązać, to po prostu trzeba je pominąć".

Kamila Stożek podkreśla równocześnie, że "ostatnie tematy w klasie maturalnej na egzaminach pojawiają się rzadko". - Z tych działów jest bardzo mało zadań. Nawet jeśli nie są one jeszcze przerobione, to ewentualna liczba straconych punktów nie będzie duża - uspokaja. W tym kontekście warto przypomnieć też, że próbne testy mają charakter wyłącznie informacyjny i diagnostyczny. Oznacza to, że nauczyciele sprawdzają prace, ale nie powinni wystawiać ocen.

Czego spodziewać się w maturalnym arkuszu próbnym z matematyki? Jakie zagadnienia powtórzyć w ostatnich dniach i na jakich skupić się przede wszystkim już w kontekście egzaminów w 2024 roku? Według autorki kursu "Matematyka Gryzie" trudno przewidzieć, co planuje CKE. - Nie wiemy, czy będzie to dokładnie taka sama matura, jak w 2023 roku, bo nikt z nas nie przewidzi, co zrobi Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zupełnie inny arkusz był w maju bieżącego roku, a całkowicie odmienny uczniowie dostali do rozwiązania w terminie poprawkowym - przypomina korepetytorka.

Korepetytorka o "pewniakach" na maturze z matematyki. "Tego trzeba się nauczyć"

Jednocześnie Kamila Stożek zaznacza, że oczywiście są typy zadań, które się powtarzają. - Pokazuję to w swoim kursie. Dzięki temu bardzo łatwo się do tych zadań przygotować. Żeby zdać egzamin na co najmniej 30 proc., warto skupić się właśnie na tych zadaniach. To podstawa, punkt wyjścia, żeby zdać maturę - podkreśla.

Jakie zadania to "pewniaki", które na teście pojawią się na pewno?

- Na maturze 2024 pojawią się z pewnością: nierówność z wartością bezwzględną, równanie wielomianowe, które rozwiązujemy metodą grupowania wyrazów, powtarzają się proste prostopadłe i równoległe. Prócz tego dużo prostych zagadnień - wierzchołek z funkcji kwadratowej czy nierówność liniowa, zadanie z potęg i pierwiastków, zadanie optymalizacyjne, dość często również jedynka trygonometryczna - wylicza korepetytorka i podkreśla, że "tego trzeba się nauczyć".

- Przygotowany uczeń, idąc na maturę podstawową z matematyki wie, że właśnie tych zadań może szukać w arkuszu. Pozostałe zadania mogą się już różnić. Tutaj uczniowie często mają problem, bo bazują one na zagadnieniach, których nie da się przewidzieć na zasadzie: "to na pewno będzie" - ostrzega.

Matura 2024. Próbne egzaminy z matematyki. Jak się przygotować?

Wiedząc, jakich zadań spodziewać się na maturze z matematyki, można się przygotować i istotnie ograniczyć stres. W jaki sposób najskuteczniej opracować wyżej wymienione zagadnienia? - Najlepiej jest więc wziąć arkusz, pogrupować zadania, zapoznać się z lekcjami wprowadzającymi, a potem przerabiać ćwiczenia - ale działami, nie arkuszami, żeby sobie nie mieszać w głowie - podkreśla Kamila Stożek.

W rozmowie z Interią autorka kursu zwraca uwagę także na zadania, które sprawiają maturzystom najwięcej kłopotów. - Maturzyści na pewno mają problem z zadaniami z planimetrii, z zadaniami otwartymi, z poleceniami typu "wykaż, że". Tego jest się uczniom trudniej uczyć, bo to są zagadnienia bardziej obszerne - wyrokuje.

Matematyka "pogromcą" na egzaminie dojrzałości. Czego spodziewać się na maturze 2024?

W kontekście testu maturalnego z matematyki korepetytorka wskazuje również na różnice między podstawą programową a wymaganiami do egzaminów. - Nauczyciele uczą bardziej na podstawie podręczników niż stricte do matury, ale oni muszą realizować założenia programowe - ocenia, podkreślając, że "zadania z podręczników w dużej mierze nie są takie, jak na egzaminie dojrzałości". - Warto zrobić więc wszystko, by uniknąć sytuacji, że uczeń dostaje arkusz i nie wie, co ma z nim zrobić. Fajnie byłoby, gdyby nauczyciele, np. przy okazji sprawdzianów, dawali uczniom również zadania maturalne i przyzwyczajali ich do tego typu poleceń - zachęca rozmówczyni Interii.

Egzamin próbny, do którego podejdą abiturienci, rozpocznie się w czwartek o godzinie 9 i trwać będzie 180 minut. Trzy godziny to teoretycznie dużo. Mimo to wielu uczniów obawia się, że może nie zdążyć i zastanawia się, jaką taktykę przyjąć na rozwiązywanie arkusza. Co radzi im Kamila Stożek? - Polecam zacząć najpierw od zadań, które potrafi się zrobić i ma się pewność, że zrobi się je dobrze. Dopiero potem można wziąć się za kolejne zadania - podpowiada krótko.

Presja czasu to jedno, inna sprawa to poziom trudności zadań, które w arkuszu umieści CKE. W 2023 roku w pierwszym terminie poległo 12 procent absolwentów, tym samym matematyka stała się najczęściej oblewanym przedmiotem. Zresztą przedmiot ten już od lat przez wielu zwany jest "pogromcą" uczniów.

Jakiego egzaminu maturzyści mogą spodziewać się w maju 2024 roku? - Trudno to przewidzieć - stwierdza korepetytorka, uspokajając jednak, że "na pewno będzie to rok, kiedy egzamin dalej będzie prostszy przez pandemię". - Matura podstawowa z matematyki została bardzo ułatwiona. W poprzednim roku na próbnych egzaminach zadania się powtarzały, więc nauczyciele wiedzieli, z czego uczniów przygotowywać, stąd też wyniki lepsze niż na poprzednich maturach. Zobaczymy, co będzie za dwa lata (przestaną obowiązywać "pandemiczne udogodnienia" - red.) - konkluduje.



