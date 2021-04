W środę na niebie nad Warszawą przez siedem godzin krążył samolot. Zwróciło to uwagę mieszkańców miasta. Stołeczni urzędnicy wyjaśnili w mediach społecznościowych, że nie był to wynik awarii ani błędu pilota, tylko celowe działanie.

"Uważni mieszkańcy mogli dziś zaobserwować krążący nisko nad stolicą samolot, który latał z północy na południe i z powrotem" - poinformował warszawski Zarząd Dróg Miejskich.

Maszyna, która przez siedem godzin latała nad miastem, to specjalistyczny samolot Partenavia Vulcanair P68. Samolot leciał z prędkością ok. 248 km/h na wysokości od 1200 do 1224 metrów i wykonał łącznie 70 okrążeń, pokonując łącznie dystans ponad 1620 km.

Wykonano ponad siedem tysięcy zdjęć

Jak wyjaśnili warszawscy urzędnicy, samolot miał ważną misję. Z pokładu maszyny fotografowano Warszawę, aby stworzyć tegoroczny fotoplan.

W czasie lotu wykonano ponad siedem tysięcy zdjęć o bardzo wysokiej dokładności i rozdzielczości terenowej. Utrwalono na nich cały obszar miasta wraz z obrzeżami - o łącznej powierzchni blisko 737 km kw.

- Zdjęcia, pomimo tak dużego obszaru, muszą być wykonane w możliwie krótkim czasie (1-2 dni), dla zachowania zbliżonych warunków oświetlenia oraz jednorodnego stanu wegetacji roślin. Dobraliśmy też odpowiednią porę i liczbę nalotów nad centrum, aby ograniczyć przesłonięcia i cienie rzucane przez wysokościowce - wyjaśnił Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Fotoplan pomoże urzędnikom i mieszkańcom

Tegoroczne zdjęcia oraz opracowany na ich podstawie fotoplan 2021 zasilą zasoby Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy - największego zbioru danych przestrzennych dotyczących obszaru stolicy.

Zasoby te służą mieszkańcom, jak i urzędnikom, w ich codziennej pracy. Stanowią pomoc m.in. przy wykonywaniu analiz urbanistycznych, sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kontroli stanu i zmian w zagospodarowaniu nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonywaniu analiz przestrzennych dla nowych inwestycji, projektowaniu zieleni oraz przy zadaniach związanych z zagadnieniami ochrony środowiska i zarządzaniem kryzysowym.

