Na dwanaście godzin wyłączono z użytku Szpitalny Oddział Ratunkowy w lecznicy przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Trwa tam dezynfekcja, ponieważ u jednego z pacjentów zidentyfikowano groźną bakterię. - Wstrzymaliśmy przyjęcia ze względu na bezpieczeństwo - poinformował polsatnews.pl Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego.

Zdjęcie SOR przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu / FOT. TOMASZ HO / East News

Reklama

Wrocławski SOR nie działa od godz. 8 w piątek. Wtedy okazało się, że jeden z przywiezionych tam pacjentów jest nosicielem niebezpiecznego mikroba. Bakteria, o którą chodzi, to Clostridium. Powoduje infekcje przewodu pokarmowego.

Reklama

Jak wyjaśnił polsatnews.pl Michał Nowakowski, SOR zamknięto od rana do godz. 20 w piątek, aby przeprowadzić dezynfekcję.

- Jest to podyktowane bezpieczeństwem pacjentów. Do czasu jej zakończenia, zespoły pogotowia ratunkowego będą kierować się na SOR-y do innych wrocławskich szpitali - zapewnił rzecznik.

Jak objawia się infekcja bakterią Clostridium?

W zależności od konkretnego gatunku Clostridium, u jej nosiciela mogą wystąpić różne objawy infekcji. Mogą być to biegunka, bóle brzucha, gorączka, suchość w ustach, nudności.

Ponadto w skrajnych, rzadkich przypadkach także zakażenie jelit, skurcz krtani czy zaburzenia pracy serca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Leszczyna w "Graffiti": To jest bandyckie państwo PiS-u, to jest mafijny układ sędziów Ziobry Polsat News